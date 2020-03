Jan Uuspõld üritas üle lüüa ninaga trükkimise rekordit

Ninaga trükkimise rekordi omanik on Davinder Singh, kes suutis aastal 2017 trükkida 103-tähemärgilise lause (Guinness world records have challenged me to type this sentence using my nose in the fastest time) oma nina abil 40,19 sekundiga.

Jan Uuspõld ja Marko Reikop ninaga trükkimas. Autor/allikas: ERR

Stuudios Singhi rekordit Uuspõld ega Reikop siiski üle ei löönud.