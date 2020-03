Külastajate vähesus on toonud loomaaias peidust välja loomi, kes end naljalt inimestele ei näita

Tallinna loomaaed on eriolukorrast olenemata endiselt avatud, kuid piirangutega. Samas võib just nüüd, mil külastajaid vähem, kohata loomaaias neid asukaid, kes muidu naljalt end inimestele ei näita. Euroopas on aga koroonakriisi mõjudega kohanevate inimeste väiksem aktiivsus toonud linnatänavatele rohkem loomi.

Loomaaed on endiselt külastajatele avatud, kuid ohutuse eesmärgil saab pileteid osta vaid automaadist, mida regulaarselt puhastatakse. Kõik loomaaia territooriumil olevad hooned on kinni.

"Ei taha reklaami teha, aga kuna loomaaial on nii suur territoorium ja inimesed vajavad väljas jalutamise kohta, siis neil võiks olla see võimalus tulla ning jalutada nagu pargis," rääkis Tallinna loomaaia direktor Tiit Maran.

Kõik hooned on kinni. Kuhugi sisse ei saa, aga mööda territooriumi, seni kui ei ole pandud täiesti väljas liikumise piirangut peale, me lubame loomaaias inimestel käia," lisas ta.

Marani sõnul on nad võtnud töötajate ja talitajate kaitsmiseks kasutusele ka ettevaatusabinõud. "Talitajad käivad maskidega ja muidugi kontakte on nii vähe kui võimalik. Eile [pühapäeval – toim] käis Tallinna loomaias veidi üle 900 külastaja. Nädal aega tagasi pühapäeval oli neid poole vähem – neljasaja ringis. See ei ole tavapäevade jaoks väga palju."

Kui külastajate arv liiga suureks läheb, siis tuleb siiski Marani sõnul asjad ümber vaadata.

"Kindlasti ei taha loomaaed muutuda koroonaviiruse levitamise tulipunktiks, aga pakkuda inimestele lihtsalt väljas jalutamise võimalust," sõnas ta. Hinnangulist arvu, millest rohkem inimesi loomaaeda ei lubata, pole Marani sõnul veel paika pandud, kuid lähiajal otsustatakse see ära.

Nüüd kui inimesed on vähem liikvel, loob see aga eelduse, et loomad on järk-järgult rohkem liikvel. Juba on sotsiaalmeedia kaudu saabunud teateid mujalt Euroopast, kus linnatänavaile on tulnud süüa otsima ka metssead ja põdrad.

Keskkonnaagentuuri peaspetsialisti kinnitusel pole Eestis selliseid olukordi veel ette tulnud, kuid eeldus, et loomade linnastumine kasvab, võib tema arvates teoreetiliselt paika pidada.

Ega loom neid maju ja autosid väga ei pelga, aga inimene on see, keda ta kardab ja ta inimeste vahele ei tule. Kui tänavad on inimtühjad, siis võib juhtuda küll, et noored rändavad loomad võivad eksida kaugemale linna ära," kinnitas keskkonnaagentuuri eluslooduseosakonna peaspetsialist Peep Männil.

Samas muutuvad Männili sõnul Eestis loomad aktiivsemaks alates aprilli lõpust, mil emasloomad hakkavad poegima. Siis võib juhtuda, et veidi veel rumalad noorloomad satuvad eksirännakutel ka sügavamale linna. Sellist looma kohates tuleb helistada numbrile 112 ning mitte looma paanikasse ajada. Kindlam on siiski loomi kohata ka täna loomaaias.

Paradoksaalsel kombel võib praegu, mil külastajaid on loomaaias vähe, näha siin haruldasi loomi, kes muidu end naljalt inimestele ei näita. Näiteks amuuri leopardi.