Tallinna vanalinna päevad jäävad ära, kaalutakse korraldamist aasta teises pooles

Tallinna vanalinna päevad, mis olid kavandatud 4. kuni 7. juunini, on otsustatud koroonaviiruse tõttu ära jätta.

"Väga kahju on meie pikima traditsiooniga suvesündmuse ootajatele teatada, et olime sunnitud koroonapandeemia tõttu langetama raske otsuse jätta vanalinna päevad suve hakul ära," selgitas Tallinna kesklinna vanema kohusetäitja Anu Aus ja lisas, et kuna praegu olnuks aeg hakata juba sõlmima esinejatega lepinguid, kuid kindlus olukorra soodsas arengus puudub, siis ei oleks mõistlik inimesi asjatult rakendada ja kulutusi teha.

Ta lisas, et kui suve lõpuks peaks viirus olema seljatatud ja olukord stabiliseeruma, siis võidakse kaaluda vanalinna päevade korraldamist kärbitud programmiga aasta teisel poolel. "Juba läinud sügisel alanud korraldustiimi suurepärast tööd Anne Velti juhtimisel oleks kahju lasta lihtsalt tühja minna," lisas Aus.

Ausi sõnul viiakse lõpuni vanalinna päevade raames toimuv laste õudusjuttude võistlus, mille tähtaega pikendati 30. aprillini. Vanalinna päevad pealkirjaga "Lood ja legendid" olid kavandatud tutvustama Tallinna ajaloo ja legendaarsete isikutega seotud lugusid.