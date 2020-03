Placido Domingo teatas samuti koroonaviirusesse nakatumisest

Positiivse haigustesti andnud Domingo võitleb praegu oma pikaaegse karjääri nimel, kuna mitmed naised süüdistavad teda seksuaalses ahistamises, kirjutab Huffington Post.

"Tunnen, et minu moraalseks kohuseks on teada anda, et mu test osutus positiivseks," teatas laulja Facebooki vahendusel.

Tenor on koos oma perega koduses karantiinis ning tunneb end hästi, hoolimata palavikust ja köhast. Ta pani kõigile oma jälgijatele südamele, et inimesed järgiksid põhireegleid: peseks käsi, hoiaks teistest distantsi ning püsiks kodus.

Möödunud aastal süüdistasid mitmed naised Domingot ahistamises ja oma võimu ärakasutamises Los Angelese ja Washingtoni ooperimajades. Algul süüdistusi eitanud mees avaldas möödunud kuul vabanduse.