Vaata koos perega: "Üle linna Vinski"

See poiss on Vinski ja nagu teada - see tegelinski on punapea. See pole miski harukordne nähe, kuid veel on Vinskil suured tedretähed. See mäng on vahva, ei mingit ohtu; ma lähen tahtma üht uudisrohtu. Et elu keeks, ka seigelda on vaja, mis muidu teeks ma terve vaheaja.

Nii algab telelavastus üle linna Vinskist, mille soome kirjaniku Aapeli jutustuse järgi seadis televisioonile ja lavastas Ivo Eensalu. Režissöör Virve Koppel, kunstnik Tiiu Übi, helilooja Tõnu Naissoo, laulusõnad kirjutas Priit Aimla.

Osades Martin Nurm, Margus Lepa, Hans Miilberg, Helene Vannari, Luule Komissarov, Leida Rammo, Maria Klenskaja, Gunnar Kilgas, Lembit Ulfsak jpt.