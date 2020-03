Mart Avi avaldas uue topeltsingli

Eesti alternatiivpopi artist Mart Avi avaldas topeltsingli "Spark" / "Soul ReaVer", ühtlasi ilmus singli avaloole "Spark" muusikavideo. Uue topeltsingli näol on tegu Avi esimese materjaliga pärast 2018. aasta albumit "OtherWorld".

"Need lood kuuluvad kokku nagu yin ja yang," ütleb Avi ja lisas, et "Spark" on erksa süütega pop-sööst uude reaalsusse. "Ilmselt mu seni kõige sirgjoonelisem ja poptimistlikum toode."

"Lugu "Soul ReaVer" on aga vampiirliku spliiniga ballaad, mis sobiks mõne Hollywoodi frantsiisi ebasurnu siin- ja sealpoolsuse vahel pendeldava eksistentsi heliribaks," selgitas muusik.

Koos topeltsingliga ilmunud režissöör Ivar Murdi videos avaneb fiktiivne AVICORP seirekeskus, milles Avi paiskub vaatajani vaheldumisi "Matrixi" digivihma meenutava andmevoo ja salapäraste tootmisliinide kaadritega, seadistab kaheksajalgset robotassistenti ning avastab läbi teleskoobi kummitusliku paralleelmaailma. 3. aprillil ilmub ka "Soul ReaVeri" muusikavideo.

Kuula uusi lugusid:

Vaata värsket muusikavideot loole "Spark":