Kait Kall: nii pingelisel ajal võivad inimsuhted sattuda löögi alla

Näitleja Kait Kall sai kevadeks valmis stand-up tükiga "Plaan B", kuid koroonakriisi tõttu peab Kall selle esietenduse edasi lükkama. Näitleja ütles, et praeguses olukorras on see mõistetav ning ennekõike tuleks hoida inimsuhteid.

"Paratamatult pole siin hetkelises olukorras keegi rahul, aga me peame aru saama, et see on ilmselgelt hädavajalik ja sellega peab leppima," rääkis Kall ETV saates "Hommik Anuga".

Kall oli tänulik saaliomanikele, kes teda raskes olukorras aidanud on. "Ilmselt ei ole kellelgi kerge, sest telefonid on kõigil punased ja mõeldakse, mis saab," rääkis Kall.

Kall lisas, et kriisiolukorras on paljudel selg vastu seina ning hakatakse mõtlema ainult iseendale. "Nii pingelisel ajal võivad inimsuhted sattuda löögi alla, kõik on nurkasurutud olukorras," ütles Kall, et on ise proovinud olukorda võimalikult rahulikult suhtuda.

Kall lisas, et mõtles ka virtuaalsele etendusele, kuid loobus. "Teater on päris palju kohaloleku asi," põhjendas ta.

Kuna stand-up on kõige kiirem teatrivorm, on väga tõenäoline, et koroonaviirus ka Kalli etendusse sisse jõuab. "Praeguses olukorras ütlen ausalt, et mul on hirm minna poodi ostma vetsupaberit, sest ma peaksin seda kuidagi salaja tegema. Muidu vaadatakse, et inimene on nii paanikas ja tal on ikka vetsupaberit vaja," rääkis Kall, et väikesed asjad on kriisis saanud hoopis uue tähenduse.

Kall ütles, et käsitööga ta veel kriisiolukorras tegelema pole hakanud ning võib-olla on see hea. "Minu üks päev kõva tööd tähendab kaks-kolm päeva kõva parandustööd," naeris Kall oma ehitajameisterlikkuse üle.