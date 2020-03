Eesti naine on Hiinas edukas näitleja: filmipakkumisi tuleb kriisist hoolimata

Hiinas elav eestlane Anita Smirnova pages vahetult enne koroonakriisi algust kodumaale ning on õnnelik, et saab veeta aega lähedastega. Hiinas on Smirnovat aga juba ootamas põnevad filmitööd, sest Eestist pärit naine on seal hinnatud näitleja.

"The Madhouse", "The Siege", "Little Devil", "International Manhunt" ja "Shanghai Dream" on vaid mõned näited, kus Smirnova näitlejana kaasa on löönud, vahendas ETV saade "Hommik Anuga".

"Eks näitleja elu ongi selline, et peab ootama järgmist projekti ja see võib olla ka neli kuud. Ma olen sellega harjunud, kuidas oma aega sisustada, kui ma pole filmivõtetel," ütles Smirnova, et tema sõnul pole neli kuud Eestis istumist midagi rasket olnud.

Smirnova on pigem õnnelik, et jõudis eelmise aasta lõpus oma lähedaste juurde tagasi tulla. "Ma muidugi igatsen tööd ja tahaksin tegeleda filmivõtetega, aga raskes olukorras on parem olla koos perega," lausus Smirnova.

Smirnova hoiab igapäevaselt silma peal Hiina uudistel ning tõdes rõõmuga, et situatsioon on mõne kuuga oluliselt muutunud. "Põhiline on see, et inimeses istusid kodus ja kuskil ei käidud. Käidi ainult siis, kui oli vaja osta toiduaineid või ravimeid," arutles ta.

Smirnova sõnul on Hinas mõtteviis, et meie on olulisem kui mina. "Nagu me näeme, siis need meetmed töötasid ja Hiinas on uute nakatunute arv väike," ütles naine.

Smirnova lisas, et filmipakkumisi tuleb talle jätkuvalt. "Kõik on juba peaaegu nagu tavaliselt," oli ta eesootava suhtes optimistlik.