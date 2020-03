Daniel Levi kohtus Balil ettekandjaga, kelle telefonihelinaks oli tema laul

Eesti läbi aegade edukaim laul on "On & On", mis valmis 2015. aastal Cartooni ja Daniel Levi koostöös ning mida on üle maailma kuulatud seitse miljardit korda. Daniel meenutas vahvat hetke Balil, kus tema laul oli kohaliku ettekandja telefonihelinaks.

""Meie seda lugu kirjutades ei osanud kunagi unistada, et see võiks jõuda sinna, kuhu ta on jõudnud. Hämmastav, kuidas inimesed kirjutavad Indoneesiast või Ladina-Ameerikast, et see laul on neid eriliselt puudutanud," ütles Daniel ETV saates "Hommik Anuga".

Kõige müstilisem asi juhtus Danieliga aga Balil, kus ta kohalikule ettekandjale oma muusikat tutvustas. "Ta ütles, et lase midagi, mida sa teinud oled, äkki mulle meeldib. Kui ma Cartooni laulu lasin, see oli siis natuke aega väljas olnud, vaatas ta mind suurte silmadega," meenutas Daniel, et sama laul oli ettekandja telefonihelinaks.

Danieli tütrele, kaheaastasele Elviinele see laul ei meeldi. Küll aga meeldib talle isa uus singel "Uncle John", mis on pühendatud Danieli onule. "Ta on täiesti teistsugune inimene. Teda ühiskonnanormid väga ei kammitse," kirjeldas Daniel oma onu.

Tänavamuusikust onu käib tihti viaduktide juures inimestele esinemas, et neid rõõmustada. "Ta on mulle eeskujuks, ta kasutab muusikat, et teha inimesi õnnelikuks, aga ei muretse liiga palju nende muude asjade pärast," ütles Daniel.

Daniel lisas, et viimased üheksa kuud on ta teinud tihedat tööd uue muusika kirjutamisel.

Kuula Danieli loomingut:

"Uncle John"

"Hazelnut"