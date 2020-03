Marek Strandberg koroonakriisist: selline näeb välja vaktsiinideta maailm

Keskkonnaekspert Marek Strandberg ütles, et koroonaviiruse kiire levik on näidanud, milline võiks maailm välja näha ilma vaktsiinideta.

Koroonaviirus on levinud enam kui 150 riigis ning viirusesse on nakatunud sadu tuhandeid inimesi. "Jaa, see on õige tähelepanek. Selline vaktsiinideta maailm täpselt välja näebki," ütles Strandberg ETV saates "Hommik Anuga".

Strandberg lisas, et see on koht, kust õppust võtta. "Me peame oma teaduse, teadmised ja tehnoloogia arendama nii kaugele, et me suudame väljaspool keha luua väga kiiresti kõikvõimalike kaitsevahendeid," rääkis mees.

Ta lisas, et koroonakriis on väga hea globaalne õppetund ka kliima seisukohast. "See on üks globaalne eksperiment, mida me oleme praegu läbi viimas ja ma loodan väga, et ökoloogid üle maailma mõõdavad väga täpselt seda, mis toimub," ütles Strandberg. Ta selgitas, et majandus on olnud väljalülitatud kõigest paar nädalat ja see on tõestanud, et looduse isepuhastusvõime on meeletu.

Kõigile eestlastele soovitas Strandberg, et inimesed peaksid püsima kodus ja vältima kontakte, sest koroonaviirus on väga nakkav. "Kui te olete väljas, siis kaitske ennast. Jutud sellest, et mask ei kaitse millegi vastu on udujutt. Te võite ise ka marlimaski teha, sellest on rohkem abi kui lahtise näoga ringikäimisest," jagas ta nõuandeid.

Strandbergi sõnul on viirus justkui kleepuv löga, mis jääb kõige külge, seetõttu tasub püsida kodus, aga viibida ka värskes õhus. "Käsitlege seda kui hiilivat häda, sest enamike jaoks möödub see haigus väga kergelt, mõnede jaoks väga raskelt. Aga mis peamine probleem, me ei tea, milline on selle haiguse järgmine samm," rääkis Strandberg.