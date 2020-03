Aldo Järvsoo kriisist: kogu maailm saab väikse nätaka, ületarbimine vähenes päevapealt

Moelooja Aldo Järvsoo tõdes, et kuigi kurb on näha, kuidas väikeettevõtted koroonakriisi käes kannatavad, peavad inimesed jääma vastutustundlikeks ning püsima kodus.

Järvsoo tõdes, et juba enne eriolukorra väljakuulutamist hakkas tema moeateljee helistama läbi kliente, kas nad soovivad oma tellimusi tühistada. "Äärmiselt tore on see, et ükski tellimus ei ole tühistunud. Inimesed saavad aru vastutusest, et kui midagi juba tehakse, on tore see välja osta," ütles Järvsoo "Vikerhommikus".

Ta lisas, et moeloojatele, nagu paljudele teistele väikeettevõtjatele, mõjub kriis karmilt. Moeloojad esitlevad oma loomingut kaks korda aastas, kuid kevadkollektsiooni sel aastal moeetendusel tutvustada pole võimalik.

Kuigi paljud moeloojad lükkasid kevadkollektsiooni esitluse maikuusse, siis Järvsoo nii optimistlik pole. "Mina isiklikult arvan, et maikuus mina veel ei julgeks kutsuda publikut kohale, ma pean mõtlema mingeid muid mooduseid välja, kuidas kollektsiooni esitleda," ütles ta.

Järvsoo lisas, et kuigi ilu on alati vaja, pole see praeguses kriisiolukorras esmane. "Ma usun, et sellises olukorras, nagu praegu maailmas valitseb, siis moekunst ei ole asi, mida inimesel oleks esmatarbekaubana vaja," tõdes ta.

Järvsoo lisas, et proovib kriisi üle elada, sest kui kõik möödas on, saab uuesti inimestele loomingut pakkuma hakata. "Eks kogu maailm saab väikse nätaka kätte. Ületarbimine kindlasti vähenes päevapealt ja hakatakse üle vaatama, mis on mulle vajalik, mis on eseme kvaliteet ja kus see on toodetud," ütles Järvsoo, et lõpuks mõistetakse kriisisituatsioonis, et tasubki eelistada kodumaist.

Järvsoo oli kriitiline kõigi nende inimeste suhtes, kes eriolukorda tõsiselt ei suhtu. "Irooniline on asja juures see, kui inimene kirjutab, et ta nüüd püsib kodus ja järgmisel hetkel läheb kaubanduskeskusesse sadade inimeste keskele endale süüa ostma ilma maskita ja kaitsevahenditeta," ütles ta.

Järvsoo tahab panna inimestele südamele, et nad kindlaid reegleid austaks. "Need reeglid on mõeldud rahva kaitseks, need pole mõeldud rahva lollitamiseks," selgitas ta. "Eestlased enamasti on väga mõistlik rahvas olnud ja antud olukorras ma ei saagi tegelikult aru, miks inimesed peaksid kindlatest reeglitest üle astuma," lisas Järvsoo.

Järvsoo sõnul võib asi üle piiri minna täpselt ühe inimese pärast, kes teeb vale liigutuse.