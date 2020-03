Viinerid pühendasid koroonakriisile laulu

"Nakatuse" tekstis kajastuvad näiteks Eesti poliitikud, Kristiine gümnaasium ja Saaremaal toimunud võrkpalliturniir. Laulule valminud muusikavideo näitab aga seda, mis toimub üle maailma ja Hiinas, kust viirus alguse sai.

Muusika, sõnad ja video on Viinerite endi poolt tehtud/laenatud. "Paljudele meist meeldib otsida igas asjas süüdlasi - kes alustas, kust tuli, miks tegi, kellega koos oli? Saame ju ise ka aru, et sellel pole enam mõtet," selgitas bänd.

Viinerite bändimehed lisasid, et asi on tõsine, aga koos ja huumorimeelt säilitades saab raskustest jagu. "Nautige seda "süllekukkunud" aega oma peredega! Peseme käsi ja püsime kodus, eks," rõhutas koosseis Viinerid.

Viinerid on Kapa-Kohilast pärit ja kodukohas tegutsev kooslus, kes hoiab asula arengul silma peal ning soovib patriootlikult Kohilat Euroopa kaardile märkida.

Koosseis on aastaid olnud olemas, kuid formuleerus kevadel 2019. "Kapa-Kohi-LA" on koosseisu esimene ametlik singel ning sellega saavutati tuntus konkursil Eesti Laul 2020.