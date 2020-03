Ametlik otsus: riigid ei saa järgmisel Eurovisioonil tänavuste lugudega osaleda

Sel nädalal ilmus uudis, et Eurovisioon 2020 jääb koroonaviiruse puhangu tõttu ära. Kuigi alguses polnud veel selge, kas riigid saavad osaleda järgmisel aastal toimuval võistlusel tänavuste võistluslauludega, siis nüüd teatas EBU, et seda siiski ei lubata, vahendas Wiwibloggs.

