Tomi Rahula teatas Ukule Eurovisiooni ärajäämisest: ta võttis uudise vastu naeratavalt

Eesti Laulu peaprodutsent Tomi Rahula oli see, kes teatas Uku Suvistele, et Eurovisioon jääb tänavu ära ning Suviste Eestit esindama ei pääse. Rahula sõnul võttis Uku uudise rahulikult vastu.

"Jah, ma tegin selle kõne talle kohe, kui mina ise selle kõne sain. Ta võttis seda külma kõhuga ja naeratavalt," rääkis Rahula Raadio 2 saates "Hommik!".

Rahula sõnul polnud tegemist liiga üllatava otsusega, pigem aimasid kõik, et Eurovisiooni mais ei toimu. Rahula tunnistas, et tegelikult oli Eesti Eurovisiooni tiim hakanud ettevalmistustega juba pihta ning võistluslaulu "What Love Is" lavashow pidi olema Eesti Lauluga võrreldes täiesti teistsugune.

"Oli väliabi produktsiooni poolt. Kuna see situatsioon eskaleerus igal pool Euroopas, oligi hold on seisus, kus tehti tööd, aga oodati, kas minna edasi või mitte," selgitas Rahula.

Kui uudis Eurovisiooni ärajäämisest tuli, otsustas Eesti Laulu tiim kiiresti, et Uku saab Eestit esindada järgmisel aastal vaid juhul, kui ta ka uuel aastal võistluse võidab. Et ebaõiglust leevendada, saadetakse Uku soovi korral otse Eesti Laulu poolfinaali.

Rahula ütles, et Uku mingit eelist teiste ees sellega ei saa. "Tänasel päeval on kõik emotsiooni pealt, et Uku peab võitma, mitte, et mul selle vastu midagi oleks, aga tegelikult läheb aeg edasi ja finaalvõistlus ja poolfinaalid on 11 kuu pärast," ütles Rahula, et selleks ajaks jõuavad kõik maha jahtuda.

Rahula sõnul pole vaja karta, et Uku pääsemine poolfinaali on reeglitevastane. "Tegelikult on ju nii, et me igal aastal korrigeerime reglementi. Ka Eurovisioon teeb igal aastal uue reglemendi. See on meie lauluvõistlus ja me ise teeme reegleid lähtuvalt Eurovisiooni lauluvõistlusest," ütles ta.

Rahula lisas, et on igati loogiline, kui riigid peavad võistlustulle astuma uute lauludega. "Kuna need lood on aasta pärast poolteist aastat vanad lood, siis kes vanade lugudega konkurssi nii väga ikka vaadata tahab," ütles Rahula.