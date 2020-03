Lasteekraan näitab otseülekandes klounipaari Piip ja Tuut lavastust "Kõik on tipp-topp"

Lasteekraanist on võimalik 21. märtsil kell 12 jälgida otseülekannet klounipaari Piip ja Tuut lavastusest "Kõik on tipp-topp".

Ainukordsesse lavastusse on kokku kogutud sobilikumad palad eri lavastustest, mida Piip ja Tuut saavad ette kanda publiku juuresolekuta ning mis kõlbavad vaadata eri suuruses ekraanidelt. Etendus on kõigile vaatajaile tasuta ja kestab 30 minutit.

Etendusega tähistatakse ka üleilmset lasteteatritpäeva, mis on alati kandnud hüüdlauset "Too laps teatrisse", kuid sel aastal sobiks erakordselt kuulutada "Räägi lapsele üks lugu", sest käimas on rahvajuttude aasta. Otse-eetri lavastuses võtavad Piip ja Tuut ette ka mõned ennemuistsed jutud, mis kõlavad väga tänapäevaselt.

