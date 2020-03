Kuldmuna toimub veebisaatena, auhinnad saadetakse pakiautomaati

Veebisaates auhinnatakse möödunud aasta vägevamaid töid filmi ja raadio, disaini, reklaami, digi, üritusturunduse ning suhtekorralduse kategooriates. Kuulutatakse välja võidumunad, aasta agentuurid, Taeva Pesamuna ja aasta kliendi auhinnad. Saade kestab orienteeruvalt poolteist tundi ning seda juhivad Mart Juur ja Kristel Aaslaid. Lisaks saavad üle videosilla sõna žüriide juhid.

"Tunnen, et Kuldmuna 2020 teema "Loovus liidab" on meie valdkonda tugevalt kandnud viimastel nädalatel, liikmete abiga sündis vaid nädalaga saade, žüriid tulid kokku keerulisel ajal ja valdkond hoiab ellujäämise nimel kokku," sõnas Eesti Turundajate Liidu tegevjuht Maarit Mäeveer ja lisas, et võidumunad jõuavad pakiautomaatidesse järgmisel nädalal. "Nii väldime inimkontakti ja hoiame kõigi tervist."

26. märtsil toimub podcast'i vormis ka Kuldmuna tagasiside seminar, kus žüriide esindajad räägivad, miks auhinnad saanud tööd võitsid, milline oli tänavuste tööde kvaliteet ning jagavad ettepanekuid järgmiseks aastaks. Peale Kuldmuna saadet pannakse Turundajate Liidu kodulehele küsimuste link, kus on kõigil võimalus oma küsimus žüriidele esitada.

Kuldmuna gala lükati edasi sügisesse, kus kuulutatakse välja Kuldmuna grand prix, elutööpreemia ja efektiivsust puudutavad auhinnad. Lisaks galale toimub sügisel valdkonna inimestele seminar.