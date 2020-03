Sel aastal esitati Kuldmunale 848 tööd, sealhulgas 41 tööd noortekonkursile Taeva Pesamuna. Otsesaate vahendusel kuulutati välja 45 Kuldmuna, 47 Hõbemuna ja 50 Pronksmuna.

Kuldmuna 2020 aasta reklaamiagentuuri tiitli sai neljandat aastat järjest Optimist. Aasta disainiagentuuriks sai Velvet, digiagentuuriks Tank, suhtekorraldusagentuuridest pälvis tunnustuse Havas Communication ja üritusturundusagentuuridest Jolos. Parima kliendi auhinna sai sellel aastal Viru keskus.

Noortekonkursil Taeva Pesamuna tuli osalejatel 48 tunni jooksul välja mõelda üleriigiline kampaania, mis kutsuks inimesi üles õigesti käsi pesema, et vältida viirustesse nakatumist. Võidutöö "99 probleemi, 1 lahendus" esitasid Johanna Valge, Liisa Kivirähk ja Kristjan Hinno.

Legendaarne loovusfestival Kuldmuna toimus turundajate liidu (TULI) eestvedamisel 22. korda. "Kuna Kuldmuna peateemaks oli "Loovus liidab", siis oli väga märkimisväärne, et Kuldmunaga ühines just sel aastal ADC*Eesti Disainiauhindade konkurss. Kuldmuna on igal aastal kasvanud ja sellest on saanud Eesti võimsaim loovusfestival. Seda näitas ka põhikategooriatesse esitatud rekordiline tööde arv," ütles TULI tegevjuht Maarit Mäeveer.

Kuldmuna toimus veebisaatena, auhinnad saadetakse pakiautomaati

Auhinnad tehti teatavaks veebisaates, mida juhtisid Mart Juur ja Kristel Aaslaid. Lisaks said üle videosilla sõna žüriide juhid.

Auhinnad toimetab võitjatele pakiautomaatidesse Omniva.

26. märtsil toimub podcast'i vormis ka Kuldmuna tagasiside seminar, kus žüriide esindajad räägivad, miks auhinnad saanud tööd võitsid, milline oli tänavuste tööde kvaliteet ning jagavad ettepanekuid järgmiseks aastaks. Peale Kuldmuna saadet pannakse Turundajate Liidu kodulehele küsimuste link, kus on kõigil võimalus oma küsimus žüriidele esitada.

Kuldmuna gala lükati edasi sügisesse, kus kuulutatakse välja Kuldmuna grand prix, elutööpreemia ja efektiivsust puudutavad auhinnad. Lisaks galale toimub sügisel valdkonna inimestele seminar.