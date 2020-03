36-tunnine virtuaalpidu kogub annetusi Toidupangale

"Seoses eriolukorraga on enamus vaba aja veetmise võimalusi suletud ja nädalavahetusel pole kuhugi minna, aga et inimeste elu natuke lõbusamaks teha, toome peo neile koju kätte," rääkis ürituse üks korraldajatest Nikolai Zenevitsh duost nix&jonny.

36 tundi kestev virtuaalpidu Funraiser algab 20. märtsi õhtul kell 21 ja lõppeb pühapäeva hommikul kell 9. Plaate mängivad Martin Saar, Piidivabriku eestvedaja Paap, Grind'i üks korraldajatest ja pioneer MHKL, nix&jonny, whogaux, Marek Poel, Tanel Mütt, Raigo Smith, LENE, Yohan ja 3LTON ning terve BIANCA korraldustiim — QRX, L2TI, Saulus ja Parx.

Ürituse eesmärk on koguda annetusi Toidupangale. "Eestis on palju lapsi, kelle ainus soe toidukord päevas on koolitoit. Kuna koolid on eriolukorra tõttu suletud, siis jääb neil ka see söögikord ära. Palume kõigil peo külalistel annetada raha selleks, et kõik lapsed ka praegu kõhu täis saaksid," ütles Zenevitsh.