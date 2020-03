Kuula: The Weeknd avaldas uue albumi "After Hours"

Muusik The Weeknd andis välja uue albumi "After Hours", mille singlid "Heartless" ja "Blinding Lights" on saavutanud juba plaatinum-staatuse.

Värsket albumit esitleb The Weeknd maailmaturneega The After Hours Tour, mille raames annab ta kokku 67 kontserti. Ameerikas astuvad tema kõrval üles Sabrina Claudio ja Don Toliver, Euroopas Sabrina Claudio ja Black Atlass.

Varem on The Weeknd avaldanud kolm täispikka albumit, 2018. aastal ilmus ka lühialbum "My Dear Melancholy,". Hiljuti astus muusik üles ka vendade Safdie'de filmis "Uncut Gems".

Kuula albumit: