Terje Luik filmist "Vallatud kurvid": võttegrupp oli minu vastu väga džentelmenlik

Terje Luik kinnitas, et "Vallatutesse kurvidesse" sattudes oli ta vaid 17-aastane. "Filmigrupp oli väga džentelmenlik minu vastu, sest ma polnud mingi näitleja, vaid koolitüdruk," sõnas ta ja kinnitas, et temas on olemas midagi nii Maretist kui ka Vaikest. "Seda daamilikku osa olen ma aga elus kasutanud väga vähe."

"Saladuskatte all pean tunnistama, et mul on ilusate poiste suhtes olnud alati eelarvamused," mainis Luik ja nentis, et see pole tema rida. "Mulle meeldivad niisugused omapärased ja kiiksuga mehed."

"Vallatud kurvid" osutus aga toona nii populaarseks, et Terje Luigel oli raske tänaval käia. "Kui ma lõpuks Moskvasse sõitsin, siis seal sain vabalt hingata, keegi mind ei teadnud, keegi minu kohta midagi halba ei rääkinud, see oli mulle kergendus," mainis ta, lisades, et Eestis öeldi tema kohta kõiksugu inetusi. "See jättis mu elule väga tugeva tagajärje, ma muutusin väga ettevaatlikuks ja tõmbasin täiesti tagasi."