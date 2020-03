Koit Toome: esimest korda elus on kalender kuni suveni tühi

Muusik Koit Toome kinnitas, et esimest korda elus on tema kalender kuni suveni tühi. "Mul on ära jäänud 9 "Ooperifantooni" etendust, bändi esinemised, sooloesinemised, erapeod, ööklubid."

Trummar Tõnis Noevere ütles, et esialgu on temal ära jäänud 29 esinemist. Neist enim Metsatölliga, kellel jääb ära suur Ameerika ja Kanada tuur. "Kui me ei räägi saamata jäänud tuludest, siis bändi kulud on maksta ise oma lennupiletid ja Ameerikas on tööviisad, mis tuleb maksta omast taskust, hetkel see aga aegub ja jääb realiseerimata."

Kadri Voorand kinnitas, et ta pidi alustama lähipäevil plaadiesitluskontsertidega. "Selle hetke nimel on tööd tehtud kümmekond aastat, et jõuda nendesse paikadesse esinema."