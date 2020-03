Kuula: Yasmyn avaldas lühialbumi "Illusions"

"Ma ütleks, et "Illusions" ei räägi otseselt mingist kindlast teemast, vaid pigem on see peegeldus minu emotsioonidest ja tunnetest, mida kogesin loomise ajal, sügis ja talv on pimedad ajad ja ma arvan, et seda on albumil kuulda," selgitas muusik ja lisas, et võrreldes debüütplaadiga on värske lühialbum veidi tumedam, aeglasem ja melanhoolsem. "See EP on palju küpsem kui mu varasem looming, see on naiselik, kuid jõuline."

Koos uue lühialbumiga on valmimas ka lühidokumentaalfilm, mis peegeldab Yasmyni muusikalist ja isiklikku kasvamist ning loomeprotsesse.