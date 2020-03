Ühisaktsiooniga kutsutakse Euroopa raadioid mängima korraga sama lugu, osaleb ka Raadio 2

Idee pärineb Holland 3FM-i saatejuhilt Sander Hoogendoornilt, kes valis välja ka kõigis jaamades samal ajal esitusele tuleva pala "You'll Never Walk Alone", mille Briti ansambel Gerry and the Pacemakers 1963. aastal välja andis. Loo autoreiks on Oscar Hammerstein II ja Richard Rogers ning see julgustab rasketel aegadel hoidma elus lootust, sest selle kaudu saab omavahel ühenduses olla ka siis, kui ollakse näiliselt üksi.

Lisaks Raadio 2-le ja mitmetele Hollandi raadiojaamadele on aktsiooniga juba liitunud ka Austria, Belgia, Bulgaaria, Hispaania, Luksemburgi, Läti, Saksamaa, Slovakkia, Soome ja Ühendkuningriigi jaamad. Seda, kui suure auditooriumini ühine eeter jõuab, selgub 20. märtsil kell 9.45, mil Raadio 2-s teevad reedest hommikusaadet Oleg Kosjugin ja Tõnu Pedaru.

Kõik raadiokuulajad on oodatud aktsiooniga liituma ning endast või oma ümbrusest loo kõlamise ajal sotsiaalmeedia tarbeks videoid või fotosid tegema ja neid avaldama koos teemaviitega #neverwalkalone.