Vaata koos perega: põnevuslugu "Kollane mask"

Põnevuslugu, kus poisse hakkab jälgima kollases maskis mees. See kollane õudus suudab enne tõe selgumist poistele mitu probleemi tekitada. Etendus on põnev pildirida Bulgaaria pioneeride elust, kuid sellest pole midagi, poisid on ju kõikjal ja igal ajal ühesugused - hullumas põnevuse ning salapära järele. Kuidas olukord laheneb, mida mask poistele teeb ja kes on see salapärane mees?

Nikolai Mižiiski jutustuse tõlkis ja seadis televisioonile Nikolai Rinne. Muusika autor Tõnis Kõrvits, laulutekstid kirjutas Priit Aimla, lavastas Elvi Koppel. Osades Olavi Antons, Lauri Aav, Maia Volkova, Kalju Orro, Mart Toomra, Silvia Laidla, Leida Aru, Ursula Rior, Tarmo Kirsipuu, Rait Killandi jt.

2019. aastal tähistati Haapsalu õudus- ja fantaasiafilmide festvalil "Kollase maski" 40. aastapäeva.