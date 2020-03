Uku Suvistele kingitakse otsepääs Eesti Laul 2021 poolfinaali

Eurovisiooni lauluvõistlus jääb 2020. aastal koroona pandeemia tõttu ära, mistõttu Eesti esindaja Uku Suviste jääb paraku võistluselt kõrvale. Eesti Laulu peaprodutsent Tomi Rahula üllatas Suvistet "Ringvaates" aga uudisega, et talle võimaldatakse soovi korral pääs Eesti Laul 2021 poolfinaali.

Uku Suviste võitis Eesti Laul 2020 võistluse lauluga "What Love Is", kuid Eurovisiooni ärajäämise tõttu muusik Eestit sel aastal esindama ei pääse.

Eesti Laulu peaprodutsent Tomi Rahula teatas, et järgmisel aastal minnakse võistlustulle uue lauluga ja Uku Suvistel on samuti võimalus konkursil taas osaleda. "Ringvaates" üllatas Rahula Suvistet aga uudisega, et Uku ei pea läbima seekord žürii eelvooru, vaid pääseb kohe 24 poolfinalisti sekka. Seda aga juhul, kui Uku soovib uue lauluga võistlusel osaleda.

"Ma usun, et ma osalen kindlasti, kui juba koht on olemas," lausus Suviste.

Eurovisioon 2020 pidi toimuma 12., 14. ja 16. mail Hollandis Rotterdamis, kuid jäetakse koroonaviiruse kiire leviku tõttu ära. Seni pole teada, mida teised riigid oma artistide suhtes otsustavad ning kas järgmise aasta Eurovisioon toimub Rotterdamis.

Suviste ütles, et muidugi oli Eurovisiooni ärajätmine kurb uudis, aga praeguses olukorras ainuõige ja etteennustatav. "Kas ma olen õnnetu? Loomulikult natuke olen ja loomulikult on mul kahju, aga ma pean vaatama antud olukorra tõsisust," lausus Suviste.

Suviste tõdes, et tema lavaesinemisesse olid plaanitud suured muudatused. "See oleks olnud nii ajaliselt kui ka finantsiliselt päris kulukas ettevõtmine," rääkis Suviste, et õnneks teatati Eurovisiooni ärajätmisest piisavalt vara.