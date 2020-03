Eurovisioonil kõrgele kohale ennustatud Leedu esindaja: maailmas on olulisemaid probleeme

Eurovisoon jääb sel aastal koroonaviiruse puhangu tõttu pidamata ning eriti kurva uudisena tuleb see kindlasti Leedule, kelle esindajale The Roop'ile sel aastal kõrget kohta ennustati. Bändi esindaja sõnul on maailmas praegu siiski olulisemaid teemasid kui Eurovisioon.

Bändi mänedžer Lauras Luciunas ütles, et uudis on küll kurvastav, aga mitte liiga suure tähtsusega. "See on kõigest telesaade, kus lauldakse ja maailm seisab praegu silmitsi palju suuremate probleemidega kui Eurovisiooni lauluvõistluse ärajäämine. See on pigem väike tragöödia," lausus ta Leedu Delfile.

Leedu esindajale The Roop ennustati lauluga "On Fire" suurt edu, Eurovisiooni ametlikus tabelis on see praegu kolmandal kohal, kuid püsis pikka aega ka esikohal. Leedu pole Eurovisiooni lauluvõistlust kunagi varem võitnud.

"See on küll väga kurb, sest laulule ennustati kõrgeid kohti kui mitte esimest, aga Eurovisiooni lauluvõistlus võib sel aastal olla kellegi elu ja surma küsimus ja meie eelistaksime ellu jääda," ütles Luciunas.

Luciunas ütles, et see on Leedu ringhäälingu LRT otsustada, kas The Roop esindab riiki ka järgmisel aastal. Mänedžeri sõnul on ta rõõmus, et laul on läinud juba nii paljudele hinge ning samamoodi kuulus tants, mida kõik karantiiniajal kodus järele saavad teha.

LRT peaprodutsent Audrius Giržadas kommenteeris, et praegu on otsustatud vaid see, et Eurovisiooni tänavu ei toimu. Tema sõnul pole veel midagi teada artistide saatusest, kas nad valitakse tagasi või minnakse edasi uute lauludega. "Midagi pole veel otsustatud, nende aruteludega jätkatakse," ütles ta.