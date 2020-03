Uku Suvistel jääb Eurovisioon vahele: Eestit esindab järgmisel aastal Eesti Laul 2021 võitja

Eurovisiooni lauluvõistlus jääb 2020. aastal koroona pandeemia tõttu ära. 2021. aastal Rotterdamis toimuval võistlusel aga Uku Suviste looga "What Love Is" enam Eestit ei esinda.

"Väga-väga kahju," kommenteeris Eesti Laulu peaprodutsent Tomi Rahula ERR Menule. "Kahju on artisti ja produktsioonimeeskonna ees, kes on selle nimel tööd teinud."

Rahula rõhutas, et tegemist pole meist sõltuva otsusega nagu ka ülejäänul 41 riigil ning paraku Uku Suvistel vähemalt sama looga järgmisel aastal üles astuda ei õnnestu. "Kahjuks nii on ja järgmine aasta tuleb uus lauluvõistlus," rõhutas ta, et Eesti Laul 2021 võitja on see, kes siis Eurovisioonile siirdub.

"Keegi ei lähe poolteist aastat hiljem üritusele samade lauludega, see pole enam uus lugu," selgitas ja lisas, et ei tea muidugi, kuidas teised riigivad plaanivad tegutseda. "Meil hetkel mingit abipaketti pole. Eesti Laul on kõikidele autoritele ja artistidele avatud," sõnas Tomi Rahula.

Tomi rõhutas, et tal on Ukust väga kahju, kuid need otsused ei sünni kergelt ning force majeure'i eest pole keegi kaitstud.

Uku Suviste on ise öelnud, et Eurovisiooniga seoses on teda siiani saatnud ebaõnn, kuna on Eesti Laulult küll disklahvi saanud, küll pingelises heitluses teisele kohale jäänud. Tomi Rahula sõnul pidi Uku tegelikult edastama möödunud aastal Eurovisioonil Eesti antud punkte, kuid ka see jäi temast olenemata põhjustel ära.

"Ukul on Eurovisiooniga mingi oma teema, mida ma ei oska kuidagi seletada," sõnas Rahula. "Kahju ja vabandused kõikide inimeste ees, kes on seotud Uku looga ja selle võiduga!"

Eurovisioon jääb ära

Traditsiooniliselt on Eurovisioon toimunud juba 64 aastat järjest, sel aastal oleks olnud lauluvõistluse 65. kontsert. "Me oleme uhked, et Eurovisioon on ühendanud publikut igal aastal ja meie, nagu miljonid inimesed üle maailma, oleme väga kurvad," seisis Euroopa ringhäälingute liidu (EBU) ametlikus teates.

Samas rõhutasid korraldajad, et koroonaviiruse COVID-19 leviku tõttu on riigid seadnud piiranguid, mis muudab suure ürituse korraldamise võimatuks.

Korraldajate teatel kaaluti erinevaid variante ning jätkatakse arutelu võimaluse üle, et Eurovisioon toimub Rotterdamis 2021. aastal.

Eurovisioon pidi sel aastal toimuma 12., 14. ja 16. mail Hollandis, Rotterdamis. Eesti esindajaks valiti Eesti Laul 2020 konkursil Uku Suviste looga "What Love Is".

EBU kommentaar:

Eurovisiooni tegevjuht Jon Ola Sand ütles, et ametlikult pole veel otsustatud, kas riigid võivad 2021. aastal osaleda tänavuste lauludega. "Me arutame seda korraldajate ja osalejariikide esindajatega ning anname otsusest hiljem teada," ütles Sand.