Eurovisioon 2020 jääb ära

"Me teatame suure kurvastusega, et Eurovisioon 2020 jääb tänavu Rotterdamis pidamata. Pole võimalik korraldada sellist suurüritust viisil, nagu me plaanisime," teatas korraldusmeeskond.

Traditsiooniliselt on Eurovisioon toimunud juba 64 aastat järjest, sel aastal oleks olnud lauluvõistluse 65. kontsert. "Me oleme uhked, et Eurovisioon on ühendanud publikut igal aastal ja meie, nagu miljonid inimesed üle maailma, oleme väga kurvad," seisis Euroopa ringhäälingute liidu (EBU) ametlikus teates.

Samas rõhutasid korraldajad, et koroonaviiruse COVID-19 leviku tõttu on riigid seadnud piiranguid, mis muudab suure ürituse korraldamise võimatuks.

Korraldajate teatel kaaluti erinevaid variante ning jätkatakse arutelu võimaluse üle, et Eurovisioon toimub Rotterdamis 2021. aastal.

Uudised Eurovisiooni võimalikust ärajätmisest levisid juba nädalaid, kuid lõplik otsus tehti teisipäeval, kui kogunesid võistluse korraldajad ja osalejajariikide esindajad.

Eurovisioon pidi sel aastal toimuma 12., 14. ja 16. mail Hollandis, Rotterdamis. Eesti esindajaks valiti Eesti Laul 2020 konkursil Uku Suviste looga "What Love Is". Kokku pidi osalema 41 riiki.