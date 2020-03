Metsatöll rõõmustab reede öösel fänne tasuta veebikontserdiga

Kontserdi ülekanne toimub reede öösel vastu laupäeva kell 01.00.

"Kui RGB poole pöördusime, as sellist asja saaks teha, siis võeti kohe härjal sarvist ja pandi paari päevaga püsti selline set-up, et me saame anda ka visuaalselt väga vinge kontserdi. Me oleme isegi üllatunud, kuidas

RGB kutid olid kohe teemas ja mõtlesid kaasa ja hakkasid tegutsema. See stuudio jääb nüüd mõneks ajaks püsti ja kuuldavasti hakkab seal ka nii mõndagi muud toimuma, aga meie saame olla esimesed, kes seal kontserdi annavad," selgitas Metsatöllu trummar Tõnis Noevere.

Koos Metsatöllu muusikutega töötavad voogedastatava kontserdi toimumise nimel tehniline meeskond: Keijo Koppel, Leho Säde ja Ringo Muhhin. Samuti

pürotehniline meeskond, video-operaatorid, voogedastuse spetsialistid.

Kogu kontsert on kogu maailmas jälgitav tasuta. Kes aga soovib ansamblit

ja tehnilist meeskonda toetada, et ka edaspidi oleks võimalus head muusikat nautida, saab endale taskupärase piletihinna kanda toetusena PayPal kontole

pood@metsatoll.ee või Metsatöllu pangakontole (EE481010220078881018, OÜ Muldonn ja Viisud). "Kogu saadud toetus jaotatakse härrasmehelikult ja ausalt kõigi kontserdi heaks töötanud inimeste vahel," lubas bänd.