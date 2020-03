Kristel Aaslaid valeuudistest: mind tembeldati ühe kommentaari pärast rasedaks

Kristel Aaslaid rääkis, et temal on valeuudistega isiklikke kokkupuuteid, kus meedia on ta isegi rasedaks kuulutanud või pole teda õigesti mõistnud.

Aaslaid meenutas Raadio 2 saates "Hommik!", et alles paar kuud tagasi tembeldati ta meediaveergudel rasedaks. "Ma ise polnud tähelegi pannud, et see oleks olnud tohutult selline pilt, millest oleks võinud arvata, et tegemist võib olla kõhuga, mille sees on mingi tegelane, kes tahaks seal sees üheksa kuud küpseda ja siis välja joosta. Ühe kommentaari pealt tekkisid siis uudisnupukesed, kas tõesti on Kristel Aaslaid rase ja kas ma olen lapseootel," ütles Aaslaid, et valeuudis hakkas levima ühe foto pärast.

Aaslaiu sõnul temalt keegi kommentaari ei küsinud. "Ma isegi vastasin, et ma ei ole rase, aga ikkagi nupukesed tekkisid, mis tekitasid inimestes tunded, et midagi peab olema," ütles Aaslaid, kelle sõnul pööras foto lihtsalt tähelepanu, et ta on veidi ülekaaluline.

Teise näitena tõi Aaslaid välja hiljutise raadiointervjuu, kus ta rääkis oma suhtest koomiku Mattias Naaniga ning arutles teemal, miks nad veel abiellunud pole. Aaslaid ütles Vikerraadio intervjuus saatejuht Owe Petersellile: "Selleks peab käsi natukene raskemaks minema sõrmuse võrra, aga seda ma veel ootan. Aga eks need asjad juhtuvad siis, kui need juhtuma peavad. Ma vahepeal viskan seda, et huvitav, millal see sõrmus ka tuleb, käsi on kuidagi nii kerge - ja ei tule, mina ei tea, mida ma tegema pean."

Nüüd tõdes Aaslaid, et ikka vahepeal viskab selle teema üle nalja ja ehk on seal tõepõhigi all, kuid meedia võimendas kõike üle. "Tehti nupuke, nagu ma oleks täiesti abieluhullumas, käin oma mehele peale, et ta mulle selle sõrmuse annaks ja käin meedias kuulutamas, kuidas ma nii väga abielluda tahan, kuigi tegelikult see on ilmselgelt läbi huumori öeldud," selgitas Aaslaid, et artiklid, mis tekivad nalja ja lõõpimise pealt, on tihti ülepaisutatud. "Ma arvan, et sealt tekivad fake news'id," arutles ta.