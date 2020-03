Uku Suvistele ennustatakse Eurovisioonil kohta viimaste seas

Eurovisiooni toimumise ümber püsivad kahtlused, kuid seni pole korraldajad veel otsust vastu võtnud, kas lauluvõistlus lükatakse edasi või jääb see sel aastal koroonapuhangu tõttu üldse ära. Praeguseks on kõik 41 osalejariiki oma laulud valinud ning Eesti esindaja Uku Suvistele suurt edu ei ennustata.

Eurovisionworldi ametlik ennustusleht, mis koondab erinevad ennustustabelid, paigutab Suviste lauluga "What Love Is" alles 38. kohale. Temast tagapool on vaid Horvaatia, Valgevene ja Sloveenia. Ennustustabeli järgi on Suvistel võiduvõimalus väiksem kui üks protsent.

Ennustustabelis on kõrgel kohal Bulgaaria, Šveits ja Leedu.

Esikohta ennustatakse Bulgaaria esindajale Victoriale lauluga "Tears Getting Sober", tema võiduvõimalus on 12 protsenti.

Teist kohta ennustatakse Šveitsi esindajale Gjon's Tears looga "Répondez-moi", tema võiduvõimalus on 11 protsenti.

Ja kolmandale kohale paigutatakse ennustustabelis Leedu esindaja The Roop looga "On Fire", tema võiduvõimalus on samuti 11 protsenti.

Esikümnesse ennustatakse veel Venemaad, Islandit, Itaaliat, Rumeeniat, Maltat, Aserbaidžaani ja Saksamaad.

Eurovisiooni toimumine on aga veel ebaselge, otsus, kas Euroopa suurim lauluvõistlus toimub, peaks sündima lähipäevadel. Praeguse seisuga on võistlus planeeritud toimuma mais Rotterdamis. Koroonaviiruse kiire leviku tõttu see plaan aga suure tõenäosusega kehtima ei jää.