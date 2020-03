Katy Perry seljatas kohtus plagiaadisüüdistused

Möödunud suvel otsustas vandekohus, et Perry laul kasutas kaheksa noodi pikkust juppi rühmituse Flame 2009. aastal valminud laulust "Joyful Noise". Kohtunik Christina A Snyder ütles nüüd aga, et noodid polnud "unikaalses või haruldases kombinatsioonis", kirjutab BBC.

Perry meeskond ei pea seega Flame'ile maksma 2,8 miljoni dollari suurust valuraha.

Laulja advokaat Christine Lepera ütles kohtuasja arutamise ajal, et Flame püüab saada endale õigusi põhiliste muusika ehitamiseks vajalike tööriistade omamiseks. Ta tervitas kohtuniku otsust öeldes, et see on suur võit muusikaloojatele ja -tööstusele.

Kära laulu "Dark Horse" ümber ei pruugi aga veel vaibuda, kuna Flame'i juristid on juba lubanud otsuse edasi kaevata.