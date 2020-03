Orelipoiss teeb veebiülekande oma koduterrassil toimuvast kontserdist

Mitmed välismaised muusikud on juba koroonaviiruse puhangule reageerinud ning kandnud oma kontserte üle veebis, kuid nüüd teevad seda ka Eesti artistid. Muusik Jaan Pehk ehk artistinimega Orelipoiss annab 18. märtsil kontserdi oma koduterrassilt ning kannab seda otseülekandes Facebooki.

Muusik on kinnitanud, et kavas on laulda nii vanemaid kui ka uuemaid laule, lugeda luulet, teha loteriid ning võtta vastu publiku soovilugusid.

Kontsert algab 18. märtsil kell 19 annab Orelipoisi Türi kodu verandalt. Täpsem info Facebookist.

Enne kontserti kuula ka Orelipoisi albumit "Sünnipäev":