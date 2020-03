ETV2 toob igal laupäeval teatriõhtu koju kätte

Teatriõhtud algavad juba sel laupäeval, 21. märtsil kell 20.20 Linnateatri lavastusega "Köster".

Oskar Lutsul oli imeline võime kirjutada oma tegelased nii ehtsaks ja elusaks, et me suhtume neisse üsna samamoodi kui reaalselt eksisteerinud isikutesse. Mõnele on nad isegi tuttavamad kui ajalooõpikutest pärit nimed. Selline tegelane on teiste seas ka Paunvere köster ehk Julk-Jüri, nagu teda "Kevades" tagaselja kutsutakse. Kes siis teda ei teaks!

Samas ei räägi Luts meile köstrist just kuigi palju. Teame teda kui tigedat ja äkilise meelega meest, kes Paunvere koolilastele piiblilugu õpetas. Kuid milline oli tema minevik? Kes olid tema ema ja isa? Milline oli köster väikese poisina? Need küsimused käivitavad paratamatult fantaasia.

Köstri kuju ärgitab mõtlema täiskasvanuks saamise üle laiemalt. On ju nii mõndagi isandat või emandat vaadates raske uskuda, et temagi omal ajal lõbusalt trallitada või siiralt muinasjutte uskuda võis. Kuhu kaob laps meie hinges? Miks mõned inimesed suudavad ta endas ikkagi säilitada? Või on laps siiski meie kõigi sees alles, ainult et väga-väga sügaval …

Autor ja lavastaja Andrus Kivirähk, kunstnik Kalju Karl Kivi, valguskujundaja

Neeme Jõe, laval Peeter Tammearu (külalisena).

28. märtsil kell 21.30 on eetris "Tuvi".

Andri Luubi "teater-teatris" komöödia "Tuvi" tegevuskoht on sõnateater Hermes, kus teatri juht ja näitlejad tegelevad igapäevaselt küsimustega, millisesse nišši peaks teater kuuluma, kellele mängima ja mida mängima.

"Tuvi" lavastaja on Maria Peterson, kostüümikunstnik Maarja Naan, kunstnik Andri Luup. Lavale astuvad Indrek Sammul, Aleksander Eelmaa, Liina Olmaru, Nero Urke, Aarne Soro, Mare Peterson, Kaspar Velberg, Elisabeth Peterson, Garmen Tabor, Ken Rüütel.

4. aprillil kell 21.30 saab vaadata "Titanicu orkestrit".

Eluheidikud vanas rauteejaamas, ootamas rongi, mis peatuks ja neidki ära viiks... Paraku rongid seal enam ei peatu, tuleb leppida piskuga, mis rongiakendest pudeneb. Me kõik oleme ju teatud mõttes elureisijad mahajäetud jaamas, ootamas seda "loteriivõitu" või imet, mis meie unistused täide viiks ja uue TÕELISE eluga algust teha võimaldaks. Samas ei pruugi me ära tunda, et see imetegija on tegelikult juba meie keskel, valmis meid uueks muutma ja päästma. Argine ja ülev on väga vaimukal viisil põimunud mõtlemisainet ja inimlikku soojust pakkuvas Bulgaaria näitekirjaniku H. Boitchevi näidendis "Titanicu orkester".

Näitlejad: Elina Reinold, Argo Aadli (Tallinna Linnateater), Margus Prangel, Guido Kangur (Eesti Draamateater) ja Raimo Pass (Eesti Draamateater).

Teater: R.A.A.A.M, lavastaja: Madis Kalmet, kunstnik Toomas Hõrak, helilooja: Urmas Lattikas, tõlkija Maia Soorm.