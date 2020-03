Pooled USA lastega internetikasutajatest on juba Disney+ voogedastuse kliendid

Viimaste uuringute kohaselt on sügisel avatud Disney+ voogedastusplatvorm jõudnud juba 50 protsendi ulatuses internetti kasutavate lastega peredeni.

Ühendkuningriigi uuringufirma Ampere Analysis teatel on platvorm ebaproportsionaalselt edukas alla kümneaastate lastega perede hulgas, kirjutab Deadline.

Ampere uuringute kohaselt on 41 protsendil 18-24-aastaste hulgas samuti ligipääs platvormile, mis sisaldab muuhulgas näiteks kõiki Marveli filme.

Disney on ise teada andnud, et 4. veebruari seisuga on neil 28 miljonit tellijat.

Disney+ peaks Euroopasse jõudma 24. mail, kuigi ettevõttele on avaldatud survet avada platvorm uutes regioonides varem seoses koroona pandeemia ja inimeste koduse isolatsiooniga.