"Ringvaade" uuris, mida teevad Eesti kuulsused koroonakarantiinis

Daniel Levi Viinalass selgitas, et kuigi nad on püsinud suurema osa ajast kodus, siis on nad käinud ka palju looduses. "Me käisime loomaaias, Keila-Joal ja Noblessneri sadamas päikeseloojangut vaatamas," sõnas ta ja lisas, et nad on ka palju kokanud. "Me oleme teinud tortallasid, pastat ja pannkooke."

"Me oleme teinud palju videokõnesid oma lähedastega, soovitan seda teilegi," kinnitas Viinalass ja tõdes, et ilmselt on ta praegusel ajal oma lähedastega rohkem suhelnud kui muidu. "On olnud hea ja lähendav aeg ka pere mõttes."

Jan Uuspõld lisas, et mida karantiinis muud ikka teha kui musitseerida ja lugeda. "Hetkel loeb Nassim Nicholas Talebi "Antihabrast", see on tänases päevas eriti kõnekas, sest räägib asjadest, mis lõikavad kasu korratusest," mainis ta ja kinnitas, et kui riiulist saavad raamatud ette, siis on abiks ka digiraamatud. "Siin on mul ees Eduard Bornhöhe "Vürst Gabriel ehk Pirita kloostri viimased päevad", mis on algmaterjal "Viimsele reliikviale"."