Saksa tõsieluseriaali "Big Brother" osalisi teavitatakse alles nüüd maailma vallutanud pandeemiast

Veebruari alguses ilmusid esimesed uudised koroonaviiruse levikust väljaspool Wuhani, kirjutab BBC.

Saksamaal on praeguseks kinnitatud ligi 7000 nakatunut ja 14 surma, kuid tõsielusaate osalistel polnud maailma vallutanud pandeemiast aimugi. Mängijaid teavitatakse teisipäeva õhtul otsesaates.

Otsus uudisest rääkida tehti pärast sotsiaalmeedias levivat teravat kriitikat, et telekanal SAT.1 pole siiani pidanud tarvilikuks saates osalevat 14 meest ja naist maailmas toimuvast teavitada. 9. märtsil majas elava seltskonnaga liitunud uutel mängijatel oli keelatud koroonaviirusest rääkida.

Teisipäeval teavitatakse osalisi viiruse levikust Saksamaal ja asjaolust, et Angela Merkeli käsul on suletud kogu riigis klubid, baarid, meelelahutuskohad, loomaaiad jne. Lisaks antakse ülevaade ka maailma hetkeseisust. Mängijatel on võimalus esitada küsimusi ja vaadata videosõnumeid oma lähedastelt.

Saksamaa tõsielusarja osalised pole sugugi ainsad teadmatuses viibijad. Kanada "Big Brotheri" mängijad imestasid samuti, miks pole enam saates publikut. Pärast seda neid teavitati olukorrast maailmas ja kinnitati, et nende pereliikmetega on kõik korras. Austraalias räägiti samuti saateosalistele juhtunust, kuid Brasiilia pole seda veel teinud.