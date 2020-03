Eurovisiooni artiste tutvustavate postkaartide filmimine on peatatud

Eurovisiooni lauluvõistluse ettevalmistused käivad koroonaviiruse puhangust hoolimata täies hoos, kuid ühe otsusena on võetud vastu, et tavapärased postkaardid jäävad hetkeseisuga filmimata.

Teisipäeval koguneb Eurovisiooni korraldustiim, et olukorrale pilk heita ning otsustada, kas lauluvõistluse toimumiskuupäevadega viirusepuhangu valguses midagi ette võtta. Praeguse seisuga on endiselt jõus maikuu, millal Eurovisioon traditsiooniliselt toimub, vahendas Wiwibloggs.

Tšehhi Eurovisiooni delegatsioon teatas Facebookis, et tavapärased postkaardid, millega artiste televaatajatele tutvustatakse, jäävad sel aastal aga Hollandis filmimata.

Eurovisioon on artiste tutvustanud postkaartidega juba 2013. aastast filmides need üles korraldajariigis. Viirusepuhangu tõttu on mitmed riigid oma filmimisaja tühistanud, nende hulgas Iisrael ja Leedu. Seetõttu on otsustatud kõigile 41 videole pidurit tõmmata.

Seni pole kinnitust, kas Eurovisiooni toimumine on koroonapuhangu tõttu küsimärgi all, küll aga on erinevad allikad väitnud, et korraldustiim plaanib Euroopa suurima lauluvõistluse lükata juunikuusse või septembrisse.

2020. aasta Eurovisiooni lauluvõistlus toimub praeguse kava järgi 12., 14. ja 16. mail Hollandis, Rotterdamis.