Lugejate fotod: kevad trügib aina lähemale

Kuigi linnades on elu paljuski seisma jäänud, liigub loodus omasoodu edasi ning kevad näitab juba tõsisemaid märke. Kevadeks on Eestisse lennanud sookured ning õitsema on puhkenud ilupõõsad nagu forsüütia. Tavaliselt õitseb põõsas aprilli lõpus või mai alguses enne lehtimist, et õite ilu täies hiilguses välja paistaks.