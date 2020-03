Reedest läheb "Klassikatähed" pausile ja alates 20. märtsist asendavad ETV ning Klassikaraadio konkursi ajutiselt teiste saadetega.

"Klassikatähtede" saate tegemisse on kaasatud suur meeskond, lisaks osalejatele lavapartnerid ja saateansamblid – ka ilma publikuta on iga saade võrreldav avaliku kontserdi või sündmusega, millega on seotud rohkem kui 50 inimest. Saate tegijad hindasid koroonaviiruse levikust tingitud riske nii osalejate, nende lähedaste kui ka kogu meeskonna vaates ning kõigi osapoolte heaolu silmas pidades otsustati saade ajutiselt peatada.

Konkurss ei ole siiski lõppenud ja naaseb vaatajate-kuulajateni esimesel võimalusel.

Kõik "Klassikatähtede" senised osad on järelvaadatavad ETV kodulehel, klassikalise muusika sõpru kostitab igapäevaselt erinevate saadetega Klassikaraadio.

Seoses saate peatumisega muutub ETV reedene kava, kavamuudatustest antakse teada rahvusringhäälingu kanalite vahendusel.