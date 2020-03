Koroonaviirusega nakatunud Tom Hanks ja Rita Wilson saadeti kodusele ravile

Hanks ja Wilson olid ravil Austraalias Queenslandi haiglas, kuid saadeti tagasi oma sealsesse koju kodusele ravile, kinnitas Hanks CNN-ile.

Paar teatas koroonaviiruse diagnoosist eelmisel nädalal Instagrami vahendusel. "Me tundsime ennast väsinult, nagu külmetuse puhul ning üle keha olid mõned valud. Rital olid aeg-ajalt külmavärinad," kirjeldas Hanks, kuidas viirus neil avaldus.

Hanks on oma fänne Instagrami vahendusel kursis hoidnud, kuidas tal ja abikaasal läheb. Wilson koostas isegi muusikalisti kõigile teistele karantiinis viibivatele inimestele.

Hanks ja Wilson on Austraalias, kus toimuvad uue mängufilmi võtted. Baz Luhrmanni lavastatud teos räägib loo Elvis Presleyst, Hanks kehastab filmis rokikuninga mänedžeri Tom Parkerit.

Koroonaviiruse puhangu tõttu on filmi võtted peatatud.

Thanks to the Helpers. Let's take care of ourselves and each other. Hanx pic.twitter.com/09gCdvzGcO