"Cats" sai kuus Kuldvaarikat, nende hulgas halvima filmi ja režissööri tiitlid

Kuldvaarikad on Ameerika Ühendriikide filmiauhinnad, mis antakse välja halvimate filmide ja osatäitmiste eest. Sel aastal pidi pidulik tseremoonia toimuma märtsi alguses, kuid koroonaviiruse puhangu tõttu jäeti see ära ning teatati võitjad pressiteate teel, vahendas Deadline.

Enim auhindu kogus Tom Hooperi lavastatud muusikalifilm "Cats", mis oli nomineeritud kaheksas kategoorias ning võidutses kuues. Nende hulka kuulusid halvima filmi, halvimate kõrvalosaliste (James Corden ja Rebel Wilson), halvima näitlejateansambli, halvima stsenaariumi ja halvima režissööri auhinnad.

Kaks auhinda pälvis "Rambo: Last Blood", millele anti halvima uusversiooni ja halvima järjefilmi auhinnad.

Halvimaks meesnäitlejaks kuulutati John Travolta filmide "The Fanatic" ja "Trading Paint" eest. Halvimaks naisnäitlejaks kuulutati Hilary Duff filmi "The Haunting of Sharon Tate" eest.

Varem mitmel korral Kuldvaarika pälvinud Eddie Murphy sai lunastusauhinna filmi "Dolemite Is My Name" eest.