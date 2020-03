Tallinnas esineb Briti duo Sleaford Mods

Sleaford Modsi moodustavad Jason Williamson ja Andrew Fearn. Duo on tegutsenud alates 2007. aastast ning nad kirjeldavad oma muusikat ise kui "elektrooniline ja minimalistlik punk-hop töölisklassile". Kui oma muusikukarjääri alustasid nad väikestes pubides, siis 2020. aastaks on nad välja müünud nii tuurid USA-s kui ka Austraalias.

Bändi viimane album "Eton Alive" ilmus 2019. aastal, varem on Williamson ja Fearn andnud välja ka plaadid "English Tapas" (2017), "Key Markets" (2015) ja "Divide and Exit" (2014).

Varem on festival GROM MMXX artistidena kinnitatud Alcest (Prantsusmaa), She Past Away (Türgi), Selofan (Saksamaa), Cabaret Nocturne (Belgia), Inter Arma (USA), Hexis (Taani), Fågelle (Rootsi) ja Kannabinõid (Eesti).