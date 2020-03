Sleaford Mods on Jason Williamson ja Andrew Fearn. Kõigest lühida kuue aastaga, kui Jason loobus oma bürokraaditööst, on Sleaford Modsist saanud pidurdamatu Briti muusika edulugu.

Duo sõitis terve eelmise aasta laineharjal, alustades edetabelite esikümnesse jõudnud albumiga "Eton Alive" ning lõpetades GROM festivaliga võrreldes mitmekordse mahutavusega väljamüüdud kontserdiga Hammersmith Apollos.

2020 lubab bändile pöörast aastat, ees väljamüüdud tuurid USA-s ja Austraalias ning nimekirjas hiigelfestivalid nagu Coachella.

"Vaieldamatult, absoluutselt, kindlalt maailma kõige kõvem rock'n'roll bänd," on duot kiitnud Iggy Pop. "Käsi üles, kes arvab, et Sleaford Mods on maailma parim bänd. Kõik ülejäänud eksivad," on lisanud Steve Albini.

Varem on festival välja kuulutanud artistidena Alcest (Prantsusmaa), She Past Away (Türgi), Selofan (Kreeka), Cabaret Nocturne (Belgia), Inter Arma (Ameerika Ühendriigid), Hexis (Taani), Fågelle (Rootsi) ja Kannabinõid (Eesti). Koos Sleaford Modsiga on välja kuulutatud üheksa artisti üheksast riigist.

GROM MMXX toimub Uue Loomingu Majas.