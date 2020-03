Idris Elba nakatus koroonaviirusega

Elba avaldas, et tal diagnoositi viirus esmaspäeva hommikul. "Minu enesetunne on hea, mul pole seni ühtegi sümptomit, kuid ma olen olnud isoleeritud sellest ajast, kui oma nakatumisest teada sain," kirjeldas näitleja.

Ta soovitas kõigil koju jääda ja suhtuda olukorda mõistusega.

This morning I tested positive for Covid 19. I feel ok, I have no symptoms so far but have been isolated since I found out about my possible exposure to the virus. Stay home people and be pragmatic. I will keep you updated on how I'm doing ???????????????? No panic. pic.twitter.com/Lg7HVMZglZ