Henrik Roonemaa: iga inimese elus on Bill Gatesiga väike kokkupuude olemas

Roonemaa sõnul on Gatesi suurim teene siiani Windows, mida ta hakkas looma 1970ndate lõpus ja 1980ndate alguses. Alles Windowsi kolmas versioon oli see, mis üle maailma edukaks sai. "Eks Windows ja Office need asjad ole," rääkis Roonemaa Gatesi suurimatest saavutustest ETV saates "Ringvaade".

"Ma arvan, et iga inimese elus on Bill Gatesiga väike kokkupuude olemas," lisas Roonemaa.

Roonemaa selgitas, et tegelikult on Gates viimastel aastate jooksul järk-järgult ettevõttest lahkunud, kuid päris lõplikult pole ta seda tänaseni teinud. Gates jätkab Microsofti tegevjuhi Satya Nadella tehnoloogianõunikuna.

Tänavu 28. oktoobril 65-aastaseks saav Bill Gates, täisnimega William Henry Gates III sündis USA-s Seattle'is ja oli tuntud advokaadist isa ning panganduses töötava ema teine laps.

Huvi arvutite vastu algas tal juba noorena, kui tema kooli osteti üks neist. 1973. aastal asus ta Harvardi kolledžis põhiainena õppima juurat, kuid põhirõhk oli tal matemaatikal ja edasijõudnutele mõeldud arvutiteadusel. Kuna ta õppekavast kinni ei pidanud ja veetis enamuse ajast kooli arvutitest, kukkus ta aasta hiljem Harvardist välja ning asutas koos Paul Alleniga oma tarkvarafirma.

Kuna Allen kutsus nende koostööd micro soft'iks, siis sellenimelise ettevõtte nad 1976. aasta 26. novembril registreerisid. Järgnes koostöö arvutihiiu IBM-iga ning 1985. aastal andis Microsoft välja esimese Windowsi programmi.

Juba 1987. aastal jõudis BIll Gates esmakordselt Forbesi miljardäride edetabelisse, tosin aastat hiljem hinnati tema varanduse väärtuseks juba 101 miljardit dollarit ning hoolimata aktiivsest annetamisest heategevusse on see samas suurusjärgus ka praegu.

Viimase 23 aasta jooksul on ta maailma rikkaima inimese tiitli enda kätte saanud lausa 18 korral.

Bill Gates abiellus 1994. aastal Melindaga ning neil on kolm last. Bill Gatesil on aga põhimõte, et ta ei taha alles koolis käivaid lapsi rahaga ära rikkuda ning seetõttu ongi ta loonud igaühele neist kümne miljoni dollari suuruse fondi ja soovib, et nad ise elatist teeniksid ja raha väärtusest aru saaksid.