Grete Lõbu tütred andsid ülevaate koduõppest

Üheksandas klassis õppiv Sofia tunnistas, et koduõppe esimesel hommikul jooksis e-kool kinni ning oli paras segadus. "Õpetajad hakkasid saatma meili peale õppimisi," kirjeldas ta olukorda.

Pärast esimest tundi, prantsuse keelt tõdes Sofia aga, et õppis nii mõndagi. "Väga palju asju. Näiteks kirjutasin viis lauset, vastasin ühele küsimusele ja sellega tund täna piirdus," kirjeldas ta.

Viiendas klassis õppiv Anna tunnistas, et päris imelik tunne on, et kooli ei pea minema. Anna tegi kodutöid keskkonnas Opiq. "Mul on e-koolis ette antud, mida peab tegema ja ma teen neid harjutusi läbi Opiq," selgitas ta.