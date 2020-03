Marko ja Grete kolisid teineteisest viiruse ennetamiseks diivanil meetri kaugusele

Reikop ja Lõbu selgitasid, et toimetuses tehakse tööd nii palju kui võimalik kodust ning lähikontakti välditakse. "Omavahel suhtleme ainult nii palju kui vaja," selgitas Reikop. "Tuleme televisiooni tööle, kui see on hädavajalik ja katsume siia jõuda alles õhtuks, saate ajaks," lisas ta.

Kui saatejuhid näevad välja igati ekraanikõlbulikud, siis operaatoritel kaamerate taga on ees maskid, et end ja teisi pisikute eest kaitsta.

Lisaks toimuvad mitmed intervjuud Skype'i teel, et vähendada nakatumisohtu.