Katrin Karisma soovitus karantiinis püsimiseks: nalja tuleb teha

Karisma ütles, et jalutab iga päev Klooga rannas ja helistab sõbrannadele telefonitsi, mistõttu temal tegevusest puudu ei jää. "Töö on mul ka kodus," ütles Karisma ETV saates "Ringvaade".

Näitleja lisas, et tema ümber on palju küpsemas eas inimesi, kes püsivad kenasti kodus. "Kui ma tahaks kogu aeg jälgida meediat ja lugeda ainult koroonaviiruse kohta, siis võib-olla tekiks tõesti hirm," arutles Karisma, kuid lisas, et praegu keskendub ta on immuunsüsteemi tugevdamisele.

Karisma ütles, et ka keerulisel ajal on tähtis säilitada huumorimeel. "Rahu, ainult rahu, nagu ütles Karlsson, kõik, mis Hiinast on tulnud, ei pea kaua vastu," naljatas Karisma.