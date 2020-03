Reps jagas näpunäiteid kodus õppimiseks: suvevaheaeg edasi ei lükku

Haridus- ja teadusminister Mailis Reps andis kooliõpilastele ülevaate, kuidas koduõppes toimima peaks ning rõhutas, et tegemist pole puhkuse, vaid tavapäraste koolipäevadega, mistõttu pole põhjust karta, et suvevaheaeg edasi lükkuks.

"Õpilased peaksid endiselt õppima, sest ma loodan, et kõik õpilased reaalselt ikkagi teavad, mis on nende tunniplaan, milliseid tavalisi tegevusi nad tunnis teevad," rääkis Reps ETV2 lastesaates "Nova".

Reps ütles, et isegi kui e-koolis pole kohe kirjas, mida tegema peab, tasub õpilastel lihtsalt raamatuid lugeda. Õppima peaks aga iga päev. "Seda proovivad aeg-ajalt üliõpilased teha, et kui nad astuvad ülikooli, siis keegi enam ei küsi, kas sa täna õhtul kodused tööd ära teed. Tegelikult ka ema-isa ei küsi seda. Mis siis juhtub, on see, et tuleb eksamite aeg ja esimest korda avastatakse, kuidas ühe ööga lugeda läbi neli suurt raamatut. No ei ole võimalik," selgitas Reps.

Samas rõhutas ta, et iga päev võiks olla vähemalt poolt tundi väljas. "Aga ma soovitaks seda teha väikeste vahedega ja mitte suures grupis koos," ütles ta ja lisas, et koduõppe ajal ei tohiks suurtes gruppides mängida ning pigem otsida seltsi pereliikmetelt.

Repsi sõnul pole praeguse sisuga vaja muretseda, et suvevaheaeg kaugõppe tõttu edasi lükkub. "Praegu oleme võtnud selge hoiaku, et ei. Kool on kaugõppe peal ehk koduõppe peal ja me lähme samas rütmis," ütles Reps.

Reps ütles, et Kristiine gümnaasiumi näitel võib öelda, et esimesed päevad koduõppel on keerulisemad, aga nädalaga peaks see lihtsamaks muutuma. "Selleks ajaks on meil ka natuke rohkem selge, mis saab lõpueksamitest," lubas ta.

Reps ütles, et õpetajatel säilivad kaugõppes samad õigused nagu tavapärastes tundides, mistõttu võib arvestada kontrollitöödega või tunnikontrollidega.

Ta lisas, et kui peres on ainult üks arvuti, nii nagu tema nelja koolis käiva lapse puhul, tuleb omavahel arvutiaega jagada ning kasutada paberit ja pliiatsit.